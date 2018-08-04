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Altınordu, Ali Yaşar'ı kiraladı

İZMİR, () Boluspor'da golcü Sefa Yılmaz'ı kadrosuna dahil ederek forvet sorununu çözen 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, sol bek Ali Yaşar ile de anlaşmaya vardı.  Ali Mert'in Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmasının...

Altınordu, Ali Yaşar'ı kiraladı

İZMİR, ()

Boluspor'da golcü Sefa Yılmaz'ı kadrosuna dahil ederek forvet sorununu çözen 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, sol bek Ali Yaşar ile de anlaşmaya vardı. 
Ali Mert'in Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan kırmızı-lacivertliler Konyaspor'dan Ali Yaşar'ı kiraladı. Altınordu ile sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu, "Takım arkadaşım Anıl Koç'la birlikte Standard Liege ve Belçika genç milli takımlarında birlikte forma giydik. Altınordu'yu uzun bir süredir biliyor ve takip ediyorum. Anıl Koç ile yaptığım görüşmelerde daha da fazla bilgi sahibi oldum. Genç oyunculara değer veren ve onların gelişimlerini destekleyen bir kulüpte forma giyeceğim için mutluyum" dedi. 
Belçika U15, U17, U18 ve U9 milli takımlarında 18 kez forma giyen genç futbolcu, Belçika'da Standard Liege, Hollanda'da Roda JC U21, ülkemizde ise Konya Anadolu Selçukspor'da görev yaptı, ardından Konyaspor'a imza attı. 

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