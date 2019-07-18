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Altınordu Akhisarspor’a yetişemedi

İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Akhisarspor’a 2-1 mağlup oldu. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan müsabakaya Altınordu; Erhan – Onur, Sinan, Ravil, Ali Mert, Oğulcan, Egehan,...

Altınordu Akhisarspor’a yetişemedi

İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Akhisarspor’a 2-1 mağlup oldu.
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan müsabakaya Altınordu; Erhan – Onur, Sinan, Ravil, Ali Mert, Oğulcan, Egehan, Muhammed, Caner, Anıl, Fatih ilk 11’iyle çıkarken, Akhisarspor ise Lukac - Göksu, Alperen, Doğukan, Musa Nizam, Aykut, Bora, Ali Kaan, Vrsayevic, Yavuz, Mert Efe 11’iyle sahaya çıktı. Maçın 28'inci dakikasında Mert Efe’nin golüyle öne geçen Akhisarspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Akhisar ekibi 48'inci dakikada Bertuğ’un golüyle skoru 2-0’a getirirken, Altınordu’da Kerim, 82'nci dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-2.

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