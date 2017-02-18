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Altınordu-Adana Demirspor soyunma odaları

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Bandırma galibiyeti çıkışın başlangıcıydı. Takımdaki oynama isteği...

Altınordu-Adana Demirspor soyunma odaları

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Bandırma galibiyeti çıkışın başlangıcıydı. Takımdaki oynama isteği ve tempo oturmaya başladı. İlk yarıda 1-0 öne geçtikten sonra savunma yaptık. Rakibin silahlarını biliyorduk. İkinci yarıda rakibi kalemizden uzak tutmak istedik. Golü buldular. Golden sonra oyunu bırakmadık. Kazanma adına yine pozisyonlar ürettik. Son dakikada da olsa golü bulduk. Kazanmayı daha çok isteyen bizdik ve kazandık. Her geçen gün daha iyi olacağız" dedi.
Kamuoyunda hakemler tarafından kollandıkları yönünde bir algı oluşturulduğunu dile getiren Eroğlu, "Şimdiye kadar hakemlerle sıkıntılar yaşadık, ancak bunları hiç gündeme getirmedik. Sanki hakemler bizi koruyormuş gibi bir algı oluştu. Böyle bir şey asla yok. Bizim hakemlerle işimiz yok. Onlar adilce maç yönetsinler başka bir isteğimiz yok, olmadı da. Bizi hedef göstermelerini kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.
ADANA Demirspor Teknik Direktör Engin İpekoğlu ise "Üç puan düşüncesiyle geldiğimiz bir maçtı. Ancak ilk yarıda saçma sapan bir gol yedik. İkinci yarının başından itibaren kurduğumuz baskı ile golü bulduk. Daha sonra her iki takım da pozisyonlar buldu. Uzatma dakikalarında yediğimiz gol böyle tecrübeli bir takımın yememesi gereken bir goldü. Ölü toplarda ve yan toplarda ciddi sıkıntımız var. Çalışmamıza rağmen üstesinden gelemiyoruz. Altınordu'yu tebrik ediyorum" diye konuştu. 

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