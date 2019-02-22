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Altınordu, Adana Demirspor sınavında

İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup ederek yeniden Play-Off hattına giren Altınordu, yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da...

Altınordu, Adana Demirspor sınavında

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup ederek yeniden Play-Off hattına giren Altınordu, yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Emre Malok düdük çalacak. Ligde 23. haftaya 38 puanla 5. sırada giren İzmir ekibi, 31 puanlı 9. basamaktaki rakibini yenerek ilk 6'daki yerini korumak istiyor. 
Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren sol bek Yusuf forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, performansı nedeniyle sağ kanat Atakan'ı kafileye dahil etmezken, sakatlıktan çıkan forvet Enes Kubat Adana'ya götürüldü. Cezası biten sağ bek Kerim ve geçen hafta centilmenlik anlaşması gereği eski takımı Gazişehir'e karşı görev almayan Okan da şans verilmesi halinde takımdaki yerlerini alabilecek.
Altınordu'nun muhtemel 11'i şöyle;
"Erce - Kerim, Sinan, Hasan, Ali Yaşar, Berkay, Alican, Sefa, Muhammed, Murat, Serdar"

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