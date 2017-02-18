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Altınordu-Adana Demirspor Notlar

ALTINORDU'da geçen hafta deplasmanda oynanan Bandırmaspor maçında cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Serkan'ın yerine, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de Alican forma şansı buldu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tek zorunlu değişiklik...

Altınordu-Adana Demirspor Notlar
ALTINORDU'da geçen hafta deplasmanda oynanan Bandırmaspor maçında cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Serkan'ın yerine, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de Alican forma şansı buldu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tek zorunlu değişiklik dışında kadroyu bozmadı.
Ev sahibi ekibi numaralı tribünde yaklaşık 500 taraftarı bando eşliğinde marşlarla desteklerken, kale arkası tribününde yer alan Adana Demirspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Adana Demirspor taraftarı İzmir Marşı'nı söyleyip, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ve "Fethi Sekin ölmedi, kalbimizde yaşıyor" şeklinde tempo tuttu.
Adana Demirspor'da forma giyen sol bek Oğuzhan Berber ilk 11'de, ön libero Berkay Samancı yedek kulübesinde eski takımlarına rakip oldu. Altınordu taraftarı Berkay'a maçtan önce çiçek verirken, Altınordu'da forma giyen eski Adana Demirsporlu Beykan için konuk seyirci karşılaşmadan önce sevgi gösterisinde bulundu.
Müsabakadan önce vefat eden Altınordu'nun eski futbolcu ve teknik direktörü Muhterem Ar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Altınordu, Adana Demirspor randevusu öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Altınordu bu periyotta Manisaspor ve Ümraniyespor'la berabere kalıp Göztepe'ye yenildi.

 

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