Altınordu-Adana Demirspor: 2-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Ata Yıldırım (xx), Bilal Gölen (xx)

ALTINORDU: Erce (xx)- Uğur (xx), Sinan (xxx), Yusuf Abdioğlu (xxx), Yusuf Acer (xx), Abdülkadir (xx) (Dk.87 Barış), Arif (xxx), Alican (xx), Okan (xxx) (Dk.66 Beykan xxx), Erdoğan (xxx), Hasan (xx) (Dk.90+1 Fatih)

ADANA DEMİRSPOR: Zülküf (xx)- Göksu (x), Onur (x), Raspopovic (xx), Oğuzhan (xxx), Servan (x) (Dk.89 Alican), Mehmet (xx), Tiago (x), George (x) (Dk.89 Berat), Waldison (x) (Dk.79 Berkay xx), Pote (xx)

GOLLER: Dk.15 Okan, Dk.90+2 Beykan (Altınordu), Dk.48 Pote (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Uğur (Altınordu), Waldison, Pote, Mehmet (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig'de 21'inci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Adana Demirspor'u uzatmalarda Beykan'ın ayağından bulduğu golle 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı.

Altınordu bu galibiyetle 28 puana ulaşırken, Adana Demirspor 26 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Altınordu'nun kazandığı serbest vuruşta Okan ceza sahasına doldurdu. Savunmadan ileri çıkan Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Zülküf iki hamlede topa sahip oldu.

15'inci dakikada Altınordu öne geçti. Soldan Yusuf Acer'in ortasında arka direkte topla buluşan Erdoğan boş pozisyondaki Okan'ı gördü. Okan da düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

45'inci dakikada Adana defansından sıyrılıp sağdan ceza sahasına giren Abdülkadir'in şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada Adana Demirspor eşitliği sağladı. Soldan Oğuzhan'ın ortasında iyi yükselen Pote kafayla ağları sarstı: 1-1.

67'nci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Sağdan Uğur'un yerden pasında ceza sahasında bomboş pozisyonda toplu buluşan Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Zülküf uzanarak son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

80'inci dakikada soldan Beykan'ın kullandığı kornerde arka direkte Adana Demirsporlu Pote ile hava topuna yükselen Altınordulu Yusuf Abdioğlu yerde kaldı. Altınordulu futbolcular penaltı kararı beklerken, Hakem Ali Şansalan, devam kararı verdi.

87'nci dakikada Altınordu atağında Erdoğan'ın sağdan kornerinde Adana Demirsporlu Servan'ın kafasından seken topu arka direkteki Hasan Kabze bomboş pozisyonda kafayla üstten auta yolladı.

90+2'nci dakikada Altınordu atağında soldan Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta Adana Demirspor ceza sahası karıştı. Barış'ın geriye çıkardığı topa gelişene Beykan çok sert vurdu: 2-1.

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