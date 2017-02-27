Altınordu 3'te 3 yapma şansını yine kaçırdı

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda lider Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Altınordu, bu sezon ilk kez 3'te 3 yapma şansını yine kaçırdı. Bandırmaspor ve Adana Demirspor galibiyetleriyle play off hedefine yaklaşan Altınordu, dün İstanbul Vodafone Arena'da Malatya ekibine boyun eğerek 6'ıncı sıradaki Balıkesirspor'la 31 puanı paylaşma fırsatını kaçırdı.

Ligde daha önce 9'uncu haftada Denizlispor'u, 10'uncu haftada ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek 2'de 2 yapan Altınordu, bir sonraki hafta Boluspor'a kaybederek galibiyet serisini 3 müsabakaya taşıyamamıştı.

İlk yarısı golsüz sona eren Evkur Yeni Malatyaspor maçında ikinci devrede Erdoğan'ın bireysel hatasından kalesinde ilk golü gören Altınordu, risk aldığı bölümde önemli fırsatları gole çeviremeyince uzatmada 2'nci gole engel olamadı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, iyi futbol oynayamadıklarını belirterek, "Bu maçı hafta içi değerlendirip önümüze bakacağız. Ligin zirvesinde çok heyecanlı bir yarış var. Yeni Malatya, Göztepe, Sivasspor, Eskişehirspor ve Giresunspor avantajlı görünüyor. İlk 2 yarışı bu takımlar arasında geçecek. İstikrarlı olan, kendisine güvenen ipi göğüsleyecek" dedi.