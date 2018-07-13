Altınordu 10 numarayı Hollanda'da buldu

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, satış listesine konulan Kerim Avcı'nın yerini doldurmak için Hollanda ekibi Den Bosch'da forma giyen gurbetçi 10 numara Muhammed Mert ile anlaştı. Türkiye ve Belçika Milli takımlarının alt yaş gruplarında forma giyen Muhammed 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu, dış transferde 8'inci imzayı Muhammed Mert’e attırmış oldu. Bugün İzmir'e gelen 23 yaşındaki futbolcu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile el sıkışıp Erzurum kampına katılmak üzere kentten ayrıldı.

Daha önce KRC Genk, NEC Nijmegen, Fortuna Sittard, Vikingur ve FC Den Bosch ekiplerinde görev yapan Muhammed Mert, Türkiye U15 ve U16 ile Belçika U16, U17 ve U18 takımlarında görev aldı. Başkan Vekili Orhunbilge genç, yetenekli ve gelecek vaad eden bir oyuncuyu transfer ettiklerini vurgulayarak, "Zorlu lig maratonunda bizi hedefe taşıyacağından emin olduğumuz isimleri transfer ederek kadromuzu şekillendiriyoruz. Muhammed uzun süredir takibimizde olan bir oyuncu" dedi.

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