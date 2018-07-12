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Altın kız Şevval Paris'te

İZMİR, () Yüzmede elde ettiği uluslararası başarılarla İzmir'in gururu olan otizmli sporcu Şevval Tekin, 14-22 Temmuz tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2018 Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS)...

Altın kız Şevval Paris'te

İZMİR, ()

Yüzmede elde ettiği uluslararası başarılarla İzmir'in gururu olan otizmli sporcu Şevval Tekin, 14-22 Temmuz tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2018 Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda yine madalya için ülkemizi temsil edecek.
Aynı şampiyonada 2016 yılında 1 altın, 2 gümüş madalya kazanan, 2017 yılında Para Swimming Dünya Serisi'nde A Barajı'nı geçerek bir ilki başaran Şevval, geçtiğimiz aylarda da bu yıl Ağustos ayında İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'na gitmenin kapısını aralamıştı.
Ailesinin desteği ile küçük yaşlardan itibaren yüzme sporunda önemli başarılara imza atan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun (TOSSFED) öncülüğünde, Folkart Yapı'nın desteğiyle yarışmalara hazırlanan Şevval Tekin, ay-yıldızlı mayoyla 2 yılda bir düzenlenen INAS Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha eklemeye çalışacak.
Şevval'i bir an olsun yalnız bırakmayan annesi Müjgan Tekin ve babası Altan Tekin, kızlarının tüm Türkiye'ye bir gurur daha yaşatacağına inandıklarını söyledi.
Şevval, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na da katılırsa bu başarıya ulaşan ilk Türk otizmli sporcu olacak.

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