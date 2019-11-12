Altın kız Şevval'e Bosna'da 3 madalya

İZMİR, () -

YÜZMEDE kazandığı başarılarla İzmir'in gururu olan özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'ndan 1 altın ve 2 gümüş madalyayla döndü. Bosna Hersek'te 9-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) IPC Yüzme Takımı toplamda 16 madalya aldı. İzmirli 19 yaşındaki otizmli yüzücü Şevval Tekin, 100 metre kurbağalamada altın, 100 metre kelebek ve 200 metre karışık yüzme stillerindeki gümüş madalyayı boynuna taktı. Şevval, daha önce 2014 INAS Avrupa Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olarak ilk uluslararası madalyasını kazandı.

2016 yılında düzenlenen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan sporcu, 2017 yılında ise Para Swimming Dünya Serisi'nde A barajını geçerek yine bir ilke imza attı. Şevval, geçen yıl İrlanda'da düzenlenen IPC Para Yüzme Şampiyonasında 4×100 serisinde milli takım mayosuyla ikincilik elde etti. Ailesinin desteği ile 9 yaşından itibaren yüzme sporuna başlayıp önemli başarılara imza atan özel sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda yarışma hedefine doğru ilerliyor.