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Altın kemerli başpehlivanlar, miniklerle güreşti

Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde şampiyon belli oldu İSTANBUL () - Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Orhan Okulu'nun olurken, altın kemerli başpehlivanların miniklerle güreştiği anlarda turnuva renkli görüntülere sahne...

Altın kemerli başpehlivanlar, miniklerle güreşti

Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde şampiyon belli oldu

İSTANBUL () - Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Orhan Okulu'nun olurken, altın kemerli başpehlivanların miniklerle güreştiği anlarda turnuva renkli görüntülere sahne oldu.
Bu yıl 28'incisi düzenlenen ve 400 güreşçinin katıldığı Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde final müsabakasında Abdullah Güngör ile mücadele eden Okulu, kıyasıya geçen güreşin ardından ipi göğüsledi.
Altın Kemer sahipleri Orhan Okulu ve Recep Kara, Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde bir ilk yaşadı. Her iki başpehlivan da dört küçük pehlivan ile mücadele etti. Kıyasıya yaşanan müsabakada kazanan dostluk oldu ve küçük pehlivanlar, başpehlivan Orhan Okulu ve Recep Kara’nın ellerini öptüler.
BAŞPEHLİVANLAR İLK KEZ DÖRT PEHLİVANLA GÜREŞTİ
Altın Kemer sahipleri Orhan Okulu ve Recep Kara, Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde dört küçük pehlivan ile mücadele etti. Zor geçen müsabaka sonrası duygularını aktaran başpehlivan Orhan Okulu, “Tarihte ilk defa 4 küçük güreşçiyle mücadele ettim. Başa baş olunca daha kolay oluyor ama 4 kişi olunca rakip, zorlanıyoruz. Küçük pehlivanlarımızda çok istekliler Ata sporumuza.  İnşallah Ata sporumuz devam eder ve Kırkpınar’da altın kemeri takmak onlara da nasip olur” diye konuştu.
Orhan Okulu’nun gücünü tam kullanmadığından bahseden küçük sporcular zor bir müsabaka olduğunu ancak Orhan Okulu’yu yine de yere düşürebildiklerini söylediler.
Başpehlivan Recep Kara ise Kağıthane’deki er meydanında rakiplerinin çok kuvvetli olduğunu ifade ederek, “Bu minik güreşçiler geleceğimizin başpehlivanları. Kırkpınar’da altın kemer kazanmış ustaları ile güreş tuttular. İnşallah biz bu bayrağı gençlerimize emanet edeceğiz. İnşallah bu Ata sporumuzu, kültür mirasımızı yaşatacaklar” ifadelerini kullandı.
MEVLÜT ÖZTEKİN: "ATA SPORUMUZ YAĞLI GÜREŞİ YAŞATMAK İSTİYORUZ"
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane'de 28 yıldır geleneksel Yağlı Güreşleri düzenlediklerini hatırlatarak, "Bugün 20'den fazla başpehlivanımız, 400'ten fazla da sporcumuz burada mücadele ediyorlar. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi güreşçilerimiz burada kendilerini de görecekler. Biz Ata sporumuz yağlı güreşi bölgemizde yaşatmak istiyoruz. Gelecek kuşaklara aktarmak adına da ev sahipliğini üstleniyoruz. Sadece güreş değil, cirit olacak okçuluk olacak Kağıthane'de. Çünkü Sadabad, tarihi Lale Devri'nin yaşandığı yer. Osmanlı zamanında burası Yağlı Güreşlerin, Okçuluğun ve Cirit'in olduğu yer. Bizde burada Ata sporumuzu Kağıthanelilere, İstanbullulara ve şehir dışından gelen vatandaşlarımıza izlettiriyoruz" diye konuştu.
400 güreşçinin mücadele ettiği kıran kırana geçen Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Orhan Okulu'nun olurken, ikinci Abdullah Güngör, üçüncü ise Şaban Yılmaz oldu.
Güreşçilere madalyalarını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın verdi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Açıklamalar
- Başpehlivanların miniklerle güreştiği anlar
- Genel detaylar

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