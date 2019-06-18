Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Altaylı Ulaş'a Başakşehir kancası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay'da forma giyen genç stoper Ulaş Zengin'e son olarak Süper Lig ekibi Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe...

Altaylı Ulaş'a Başakşehir kancası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay'da forma giyen genç stoper Ulaş Zengin'e son olarak Süper Lig ekibi Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Gazişehir Gaziantep'in ilgilendiği 21 yaşındaki savunmacı için son olarak Başakşehir devreye girdi. Altay yönetiminin Ulaş için 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ulaş'ın bir sonraki satışından pay da talep ediyor.
Ulaş'a talip olan kulüplerin Altay'ın istediği rakamı yüksek bulduğu ifade edildi. İzmir ekibi bonservis ücreti konusunda geri adım atmazken, genç defans oyuncusunun yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor. Yeni sezonda şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Altay yönetimi yaklaşık 1 milyon TL'lik eski oyuncu borçlarını ödeyerek transfer yasağını kaldırmayı ve kadrosuna yeni isimler katmayı planlıyor. Altay Ulaş'ın satışından önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328