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Altaylı taraftarlara otobüs şoku

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup play off finalinde  bugün Antalya'da Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek Altaylı taraftarlar, otobüs şoku yaşadı. Finalde takımlarına destek olmak için İzmir Valiliği'nin tahsis edeceği 100 adet otobüsle...

Altaylı taraftarlara otobüs şoku
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup play off finalinde  bugün Antalya'da Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek Altaylı taraftarlar, otobüs şoku yaşadı.
Finalde takımlarına destek olmak için İzmir Valiliği'nin tahsis edeceği 100 adet otobüsle Antalya'ya gitmek üzere bu sabaha karşı araç kalkış noktalarına giden siyah beyazlı futbolseverler otobüsleri göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı. Valiliğin söz verilen 100 otobüs yerine 17'şer kişilik 20 minibüs göndermesi yüzünden yüzlerce taraftar ortada kaldı. Mağdur olan taraftarlar tepkilerini sosyal medyada dile getirirken, krizi aşmak için harekete geçen yöneticiler 100'ün üzerinde minibüs temin etti. Buna rağmen açıkta kalan çok sayıda taraftar, Işıkkent'teki otogara giderek şehirlerarası otobüslerle Antalya'ya ulaşmaya çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise taraftarlara verdiği 33 otobüs sözünü tuttu.

 

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