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Altaylı Paixao rekora koşuyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de Altay formasıyla son olarak İzmir'de oynanan Hatayspor maçında rakip fileleri sarsarak toplam gol sayısını 24'e çıkaran Portekizli Marco Paixao, son 4 maçta 1 gol daha atması halinde "1....

Altaylı Paixao rekora koşuyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de Altay formasıyla son olarak İzmir'de oynanan Hatayspor maçında rakip fileleri sarsarak toplam gol sayısını 24'e çıkaran Portekizli Marco Paixao, son 4 maçta 1 gol daha atması halinde "1. Lig Tarihinin En Golcü Yabancı Oyuncusu" unvanını eline alacak. 2016-17 sezonunda Adana Demirspor'da 24 gol atan Beninli santrfor Mickael Pote'yi yakalayan Portekizli Paixao, bu hafta Altınordu ile oynayacakları İzmir derbisinde ağları havalandırarak rekorun yeni sahibi olmak istiyor. 
KRALLIKTA AÇIK ARA ZİRVEDE
Gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan 34 yaşındaki Marco Paixao'nun kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sezon başında Polonya ekibi Lechia Gdansk'tan transfer edilen Portekizli yıldız kariyerinin en parlak dönemini 2013-14'te Polanya'da Slask Wroclaw formasıyla yaşadı. Usta golcü, o sezon Polonya Ligi'nde 21, Polonya Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 5 olmak üzere toplam 27 golle en skorer sezonunu geçirdi. Paixao, Altay'da kendi rekorunu da geçmeyi hedefliyor.

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