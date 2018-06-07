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Altaylı gençlerin ilk heyecanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - ALTAY'da son iki sezonda 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan altyapı patentli futbolcular, yeni sezon da kadroda yer almaları halinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de forma giyme...

Altaylı gençlerin ilk heyecanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - ALTAY'da son iki sezonda 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan altyapı patentli futbolcular, yeni sezon da kadroda yer almaları halinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de forma giyme deneyimi kazanacak. Siyah-beyazlı takımın as oyuncularından sağ kanat Furkan Deniz, ön libero Atakan Çankaya ve forvet Hüsamettin Yener'in yanı sıra fazla forma şansı bulamayan sol bek Kadir Yazıcı ve stoper Ulaş Zengin başka takımlara gönderilmezlerse ilk kez 1'inci Lig heyecanına ortak olacaklar.
İzmir ekibinin 19 yaşındaki yıldız adayı Atakan, kendisine resmi teklif sunan Trabzonspor'a gitmesi durumunda daha 1'inci Lig'de oynamadan Süper Lig arenasında boy gösterecek. 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de attıkları gollerle takımlarını sırtlayan Furkan ve Hüsamettin bu sezon bir kez daha kendilerini kanıtlamaya çalışacak. Altay formasını 3'üncü Lig'de başarıyla taşıyan ancak 2'nci Lig'de sadece birkaç maçta görev alabilen Kadir ve Ulaş da yuvada kalmaları durumunda formayı kapmak için savaş verecek.

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