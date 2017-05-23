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Altaylı Furkan: "Pişman değilim"

SPOR Toto 2'nci Lig'e yükselen Altay'ın geçen yaz transfer döneminde Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın kapısından dönen sağ kanat oyuncusu Furkan Deniz, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüpte çok mutlu olduğunu belirti. Kasımpaşa'ya...

Altaylı Furkan: "Pişman değilim"
SPOR Toto 2'nci Lig'e yükselen Altay'ın geçen yaz transfer döneminde Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın kapısından dönen sağ kanat oyuncusu Furkan Deniz, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüpte çok mutlu olduğunu belirti.
Kasımpaşa'ya gitmediği için hiç pişman olmadığını vurgulayan Furkan, "İyi ki Altay'da kalmışım" dedi. Altay'ın kendisinde her zaman farklı bir yere sahip olduğunu ifade eden 21 yaşındaki golcü oyuncu, "Altay'a hiçbir zaman vefasızlık yapmam. Beni insanlar tanıyorsa bu kulüp sayesinde tanıyor" diye konuştu.
Sportif Direktör Özden Töraydın'ın, "Takım bu sene daha iyi olacak, transfer yasağı açılacak. Gel şampiyonluk yaşa" sözleri üzerine yuvada kaldığını anlatan Furkan, "Hem kulübü bir üst lige çıkardık hem kendim daha iyi bir sezon geçirdim. Bana, 'Süper Lig'i kaçırdın' diyenler oldu ama asla pişman olmadım. İyi ki burada kalıp kupa kaldırdım. Çok iyi insanlar ve iyi futbolcularla tanışıp tecrübe kazandım" yorumu yaptı.
Bu arada Furkan'ı, Süper Lig'den Antalyaspor, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in takip ettiği öğrenildi.

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