Altaylı Furkan'a Manisa kancası

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Furkan Deniz'e, geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un talip olduğu öğrenildi. Altay yönetiminin yeni teklif sunmadığı Furkan'ın yuvadan uçması bekleniyor. Siyah-beyazlıların üst üste 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de yaşadığı şampiyonluklarda attığı goller ve yaptığı asistlerle önemli pay sahibi olan Furkan, profesyonel olarak Altay dışında ilk kez başka bir kulüpte görev alacak. 24 yaşındaki futbolcuya geçen sezon başında Ankaragücü talip olmuş, ancak Furkan, Başkent ekibine gitmeyi istememişti.