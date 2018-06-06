Altaylı Fatih'e teklif var

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Altay kadrosunda geçen sezon şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Fatih Gül'e yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de zirveye oynamayı hedefleyen üç kulübün talip olduğu öğrenildi.

İzmir ekibiyle sözleşmesi sona ermesi nedeniyle serbest kalan deneyimli futbolcuya şampiyonluğu Altay'a kaptıran Gümüşhanespor'un yanı sıra Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve ligin yeni temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor da teklif sundu. Altay'ın Fatih'le yola devam etme ihtimalinin yüzde 50 olduğu ifade edildi.

TFF 2'nci Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la da kupa kaldırma sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu Altay formasıyla 23 maçta 1 gol attı. Zeytinburnuspor, Boluspor, Kartalspor ve Karşıyaka'da da top koşturan Fatih, kariyerinde 1'inci Lig'de 128 müsabakada görev alıp 2 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu 2'nci Lig'de ise 137 maçta 12 kez rakip fileleri sarstı. Yönetimin ilerleyen günlerde Fatih'le ilgili kararını futbolcuya iletmesi bekleniyor.