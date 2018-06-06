Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Altaylı Fatih'e teklif var

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Altay kadrosunda geçen sezon şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Fatih Gül'e yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de zirveye oynamayı hedefleyen üç kulübün talip olduğu öğrenildi.  İzmir ekibiyle sözleşmesi...

Altaylı Fatih'e teklif var

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Altay kadrosunda geçen sezon şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Fatih Gül'e yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de zirveye oynamayı hedefleyen üç kulübün talip olduğu öğrenildi. 
İzmir ekibiyle sözleşmesi sona ermesi nedeniyle serbest kalan deneyimli futbolcuya şampiyonluğu Altay'a kaptıran Gümüşhanespor'un yanı sıra Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve ligin yeni temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor da teklif sundu. Altay'ın Fatih'le yola devam etme ihtimalinin yüzde 50 olduğu ifade edildi.
TFF 2'nci Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la da kupa kaldırma sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu Altay formasıyla 23 maçta 1 gol attı. Zeytinburnuspor, Boluspor, Kartalspor ve Karşıyaka'da da top koşturan Fatih, kariyerinde 1'inci Lig'de 128 müsabakada görev alıp 2 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu 2'nci Lig'de ise 137 maçta 12 kez rakip fileleri sarstı. Yönetimin ilerleyen günlerde Fatih'le ilgili kararını futbolcuya iletmesi bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325