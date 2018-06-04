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Altaylı Atakan'a Trabzonspor kancası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın genç futbolcusu Atakan Çankaya'ya ilk resmi teklif Trabzonspor'dan geldi.  Bordo-mavililer, İzmir kulübüne faks yollayarak milli oyuncunun bonservis ücretini öğrenmek...

Altaylı Atakan'a Trabzonspor kancası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın genç futbolcusu Atakan Çankaya'ya ilk resmi teklif Trabzonspor'dan geldi. 
Bordo-mavililer, İzmir kulübüne faks yollayarak milli oyuncunun bonservis ücretini öğrenmek istedi. Altay yönetiminin Atakan için 1 milyon Euro ve bir sonraki transferinden yüzde 30 pay isteyeceği öğrenildi. Fransa'daki özel turnuvada U20 Milli Takımı'nın formasını terleten 19 yaşındaki oyuncu için iki kulübün önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip 2015'ten bu yana profesyonel sözleşmesi bulunan Atakan, son 2 sezonda Altay formasıyla TFF 3'üncü Lig ve TFF 2'nci Lig'de iki şampiyonluk yaşadı. Atakan, alt yaş gruplarında ay-yıldızlı formayı 12 kez terletti. Oyun tarzıyla Beşiktaşlı Atiba'ya benzetilen yetenekli futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyor. Hırslı futboluyla dikkat çeken Atakan, geçen sezon 2'nci Lig'de 27 maçta görev alıp 2 gol attı. 
 

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