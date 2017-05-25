Altay’da Ekmekçioğlu yeniden görevde

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - SPOR Toto 2. Lig’e yükselen Altay’ın olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olan Özgür Ekmekçioğlu, tek listeyle girdiği seçimde üst üste ikinci kez siyah-beyazlı kulübün başkanlığına getirildi.

Atatürk Stadı’nın altındaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri İzmir Şubesi Toplantı Salonu’nda 133 üyenin katılıp, 105 kişinin oy kullandığı kongrede üyeler tarafından, “Büyük başkan” sesleriyle ayakta alkışlanan Başkan Ekmekçioğlu, “Kendim için söylemek gerekirse, bu kadar alkışı hak etmiyorum. Gerçek alkışı hak ettiğimiz yer olan Süper Lig’de almak istiyorum” dedi.

Kulübün vergi ve SGK borçlarını yapılandırdıklarını belirten Ekmekçioğlu, kendi dönemlerine ait borçları bulunmadığını söyleyerek, “Transfer yasağını kaldırmak için 1.5 milyon TL ödeme yaparak 40 dava dosyası kapattık. Alsancak Stadı’nın takipçisi olduk ve ihalesi yapılan stadımızın inşaatı en kısa sürede başlayacak. 11 ilde 73 futbol okulu açıp, 9 bine yakın öğrenciye ulaştık. 4.5 milyon TL’lik gelir-gideri denk bütçe ile kulübü yönettik” diye konuştu. Kongrede Altay’ın 3 milyon 690 bin TL vergi, 2 milyon 543 bin TL SGK borcu olduğu açıklandı.

Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki Altay’ın 80. dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Sabri Sevenoğlu, Ahmet Erboy, Levent Doğanoğlu, Osman Keser, Yusuf Sarı, Cem Torunoğlu, Çağatay Akar, Gürdal Oğuz Demirci, Çağlar Tenekeci, Metin Kurşun, Serkan Çınarlı, Ali Cenk Kentli, Barış Ekmekçioğlu, Ahmet Uğur Baran, Hikmet Alcan. İzmir ekibinin eski başkanlarından Niyazi Konuşmaz, Mehmet Erdoğan, Ahmet Taşpınar, Melih Tunç Tandoğan ve Cihangir Marmara da genel kurula katılan isimler arasında yer aldı.

DİVAN KURULU DEĞİŞTİ

Altay’ın kongresinde Yüksek Divan Kurulu seçimi de gerçekleşti. Genel kurula katılmayan Erdoğan Tözge’nin yerine divan başkanlığına eski başkan Ahmet Taşpınar getirildi. Yeni divanda eski başkanlardan Ahmet Ertem, Mahmut Özgener, Nafiz Zorlu, Mehmet Erdoğan, Aslan Savaşan ve Cihangir Marmara ile birlikte 21 kişi yer aldı. Eski başkan Melih Tunç Tandoğan, divan seçiminin 4 yılda bir yapılması gerektiğini belirterek, “2015’te divan seçilmişti, şimdiki değişimin hukuki olup olmadığı araştırılmalı” dedi. Ahmet Taşpınar, hukukçulara danışarak göreve talip olduğunu söyleyerek, “Ben koltuk sevdalısı değilim. Erdoğan Tözge birleştirici olamamıştır. Bu yüzden bana yapılan teklifi kabul ettim” diye konuştu.