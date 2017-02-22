Altay zorlu haftalara giriyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanından 1 puanla dönerek yenilmezlik serisini 13 haftaya çıkaran ve zirve iddiasını sürdüren Altay, önümüzdeki 3 haftada üst üste kümede kalma mücadelesi veren takımlarla karşılaşacak. Cumartesi günü evinde düşme hattındaki Manavgatspor'u konuk edecek siyah beyazlılar, gelecek hafta yine ateş çemberindeki Kütahyaspor'un konuğu olacak. Altay bir sonraki hafta ise düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Karacabey Birlikspor'u ağırlayacak.

Göreve geldiğinden bu yana mağlubiyet yüzü görmeyen Teknik Direktör Cüneyt Biçer, rehavete girmeden fikstür avantajını iyi kullanmaları gerektiğini belirterek, "Özellikle iç sahada puan kaybına tahammülümüz yok. Takımın kazanma arzusundan memnunum. Van deplasmanında 2 kez geriye düşmemize rağmen yenilgiyi kabullenmedik. Tüm futbolcular inanılmaz istekli. Rakipler can derdinde. Bunun bilinciyle mücadele etmeliyiz" dedi. Altay'da forvet Hüsamettin'in iyileşmesiyle kadroda eksik kalmadı.