Altay zorlu haftalara giriyor

Göreve geldiğinden bu yana mağlubiyet yüzü görmeyen Teknik Direktör Cüneyt Biçer, rehavete girmeden fikstür avantajını iyi kullanmaları gerektiğini belirterek, "Özellikle iç sahada puan kaybına tahammülümüz yok. Takımın kazanma arzusundan memnunum. Van deplasmanında 2 kez geriye düşmemize rağmen yenilgiyi kabullenmedik. Tüm futbolcular inanılmaz istekli. Rakipler can derdinde. Bunun bilinciyle mücadele etmeliyiz" dedi. Altay'da forvet Hüsamettin'in iyileşmesiyle kadroda eksik kalmadı.
Göreve geldiğinden bu yana mağlubiyet yüzü görmeyen Teknik Direktör Cüneyt Biçer, rehavete girmeden fikstür avantajını iyi kullanmaları gerektiğini belirterek, "Özellikle iç sahada puan kaybına tahammülümüz yok. Takımın kazanma arzusundan memnunum. Van deplasmanında 2 kez geriye düşmemize rağmen yenilgiyi kabullenmedik. Tüm futbolcular inanılmaz istekli. Rakipler can derdinde. Bunun bilinciyle mücadele etmeliyiz" dedi. Altay'da forvet Hüsamettin'in iyileşmesiyle kadroda eksik kalmadı.