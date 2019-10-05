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Altay zirveye tutundu

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından üst sıralardan uzaklaşan Altay, dün evinde ligin dişli ekiplerinden Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek yeniden zirve yarışına tutundu. Siyah-beyazlılar,...

SPOR 05.10.2019, 12:24
Altay zirveye tutundu

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından üst sıralardan uzaklaşan Altay, dün evinde ligin dişli ekiplerinden Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek yeniden zirve yarışına tutundu. Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Menemen İlçe Stadı'nda hedeflediği taraftar baskısını oluşturarak istediği 3 puanı hanesine yazdırdı. Oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 12 puan toplayan İzmir temsilcisi, rakiplerine, "Süper Lig yarışında ben de varım" mesajı verdi.
Önenli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet başta başkanımız olmak üzere camiamıza armağan olsun. Milli maç arasına moralli girmek önemliydi. Maçın ilk yarısında ofansif olarak, ikinci yarısında ise defansif olarak iyi oynadık" yorumu yaptı. Altay'da gol kralı apoletli Portekizli santrfor Marco Paixao, Bursaspor filelerini sarsarak gol sayısını 3'e çıkardı. Yunan orta saha Tatos ise 2 gole ulaştı.

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