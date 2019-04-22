Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

Altay zirveye takıldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Hatayspor'la 1-1 berabere kalarak üst üste 4'üncü beraberliğini alan Altay, zirve mücadelesi veren rakiplerine diş geçiremedi.  Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın 20'inci...

Altay zirveye takıldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Hatayspor'la 1-1 berabere kalarak üst üste 4'üncü beraberliğini alan Altay, zirve mücadelesi veren rakiplerine diş geçiremedi. 
Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın 20'inci haftada göreve gelmesiyle ilk olarak İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan, ardından üst üste Adanaspor (D), Boluspor, Giresunspor (D) ve Balıkesirspor'u mağlup ederek 4'te 4 yapan siyah-beyazlılar, daha sonra üst sıralarda yer alan rakipleriyle oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi zirve yarışı veren Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 yenilirken, dış sahada Abalı Denizlispor'la 3-3, Adana Demirspor'la 2-2, iç sahada Gazişehir Gaziantep ve Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. 
Son 6 maçta sadece ligden haftalar önce düşen Karabükspor'u mağlup eden Altay, 6 haftada 11 puan kaybederek Play-Off yarışında havlu attı. Son 4 haftaya ilk 6'nın 9 puan gerisinde 10. sırada giren 41 puanlı Altay, bu hafta oynayacağı Altınordu derbisinin ardından Eskişehirspor, Osmanlıspor (D) ve Birevim Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Hatayspor beraberliği sonrası oyuncularını tebrik eden teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Telafisi olmayan 2 puan kaybettik. 4 haftadır ilk 6'da yer alan takımlarla oynadık. Hepsini kazanabilirdik. Oyuncularım üst düzey özveri gösterdiler. Çok mücadele ettiler. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Hatayspor maçında 3 penaltımız verilmedi" dedi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328