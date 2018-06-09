Altay yurtdışını tarıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi transferde sessiz kalan Altay'ın yabancı oyuncu almak için gözünü yurtdışına çevirdiği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'de forma giyen yabancı futbolcuların yüksek rakamlar istemesi nedeniyle alternatif arayışına giren siyah-beyazlıların önümüzdeki hafta ülkesinin milli takımında da forma giyen yabancı bir stopere imza attırması bekleniyor. İzmir ekibi bir stoper, bir orta saha, iki kanat ve bir santrfor olmak üzere toplam beş yabancıyla anlaşmayı planlıyor.

Öte yandan siyah-beyazlılar listesinde yer alan Eskişehirspor'dan forvet Bruno ve kanat Ofoedu'yu yüksek maliyetleri nedeniyle transfer etmekten vazgeçti. İzmir temsilcisinin imza aşamasına geldiği Putsila son anda kulübü Ankaragücü'yle 2 yıllık sözleşme yeniledi. Altay'ın yerli transferinde kadrosuna katmayı düşündüğü Ümraniyespor'dan ön libero Timur'u da son anda elinden kaçırdığı öğrenildi. Daha önce Altınordu'da forma giyen Timur da Putsila gibi kulübüyle 2 yıllık anlaşma sağladı.

