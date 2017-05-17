Altay yükselişe geçti

SPOR Toto 2'nci Lig'e çıkan Altay'ın Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, siyah beyazlı kulübün yükseliş dönemine geçtiğini ve gelecek yıllarda hak ettiği Süper Lig'e ulaşacağını vurguladı.3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Antalya'da oynanan play off finalinde Kocaelispor'u penaltı atışlarıyla 6-5 yenerek 2'nci lige çıkan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Biçer ve futbolcular Murat Uluç, Furkan, Erhan, Aydın ve Mustafa, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde medya ile buluştu. Kazandıkları kupanın Altay'ın yukarıya çıkışının başlangıcı olduğunu dile getiren Biçer, "Büyük katarlar, büyük otobüsler, büyük arabalar yol almaya başladığında onları durdurmak zordur. Altay çok büyük bir katar, çok büyük bir camia. Yukarayı doğru yol almaya başladı, bundan sonra kimsenin bu kulübün önünde durabileceğini düşünmüyorum. Altay, çok kısa zamanda en üste kadar çıkacaktır" dedi.Kocaelispor'la finale yakışır bir maç oynadıklarını, Furkan'ın 90. dakikada kaçırdığı net pozisyon ve Murat Uluç'un uzatmada kaçırdığı penaltı sonrası tribündeki pekçok kişinin umutsuzluğa kapılmış olabileceğini söyleyen genç teknik adam, "Herkesin 'Yine mi play off kabus olacak' dediği noktada ben oyuncularıma, 'Sakin olun, rahat olun kazanacağız' dedim. O gün kazanacağımızı biliyorduk. Aslında yarı final rövanşında Furkan'ın, Çorum'a attığı son dakika golüyle finali de kazanmıştık. Kupayı hak eden bizdik. Oyun oralara gelmeyebilirdi, ancak 120. dakikayı da gördük. Penaltılara kalınca hiç kaygım olmadı. Kimsenin olmadı. 5'te 5 nefis penaltılar attık. Bizim için 'Yaşlı takım' diyenler vardı. Ancak üste üste çok ağır iki 120 dakika oynadık. Yine de sahada dimdik ayakta kalan bir takım vardı. Tecrübe kadar fiziksel gücümüz de başarıyı getirdi. İbrahim'in Akın kullandığı penaltı öncesi teknik ekibime, 'Artık sevinebilirsiniz' dedim" diye konuştu.FURKAN VE MURAT ULUÇ ÇOK MUTLUKocaelisqpor maçında skor 1-1'ken 90'ıncıdakikada yüzde yüzlük gol fırsatını değerlendiremeyen Altay'ın kanat oyuncusu Furkan ile uzatmanın ilk bölümünde penaltı kaçıran Murat Uluç, kupanın gelmesine en çok sevinin iki isim oldu. Furkan, o anda topun İbrahim Akın'da olduğu hatırlatarak, "İbrahim ağabeyin önünde 3-4 kişi vardı, pozisyonu takip ettim. Topun bana geleceğinden ümidim yoktu ancak asisti yapacak kişinin İbrahim Akın olduğunu unuttum. Topa vurduğumda gol olduğunu düşündüm ancak öyle düşünmemem gerekiyordu. İstesem o kadar kötü vuramazdım. Murat ağabey bana, 'Dakikaya bak' dedi, 90 olduğunu biliyordum bakamadım. Kupayı almasaydık çok büyük vicdan azabı çekerdim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Allah'a şükür kazanan biz olduk" dedi.Atış anında karar değiştirdiği için penaltayı kaçırdığını söyleyen Murut Uluç ise, "Hep plase vururdum, bu kez 'Kuvvetim bitti, yoruldum, sert vurayım. En kötü kalecinin eline çarpar gol olur' diye düşündüm. En büyük hata kararsızlıktır. İkinci penaltı beni rahatlattı ama sahada bir 10 sene yaşlandım" diye konuştu.FOTOĞRAFLI



