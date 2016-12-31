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Altay Yılmaz'ın peşinde

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Altay, 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Hatayspor'da forma giyen ön libero Yılmaz Özeren'e talip oldu. Siyah beyazlı yönetimin ilk yarı sonunda İzmirli futbolcuyla İzmir'de bir araya gelip teklif...

Altay Yılmaz'ın peşinde
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Altay, 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Hatayspor'da forma giyen ön libero Yılmaz Özeren'e talip oldu.
Siyah beyazlı yönetimin ilk yarı sonunda İzmirli futbolcuyla İzmir'de bir araya gelip teklif sunduğu öğrenilirken, transfer yasağı bulunan Hatayspor'un ise Yılmaz'ı bırakmaya sıcak bakmadığı dile getirildi. 2'nci Lig Beyaz Grup lideri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da talip olduğu 28 yaşındaki oyuncu için Altay, Hatayspor yönetimiyle pazarlık yapmaya hazırlanıyor.
Futbola başladığı İzmirspor'da profesyonel olan Yılmaz, kariyerinde daha önce Gaziosmanpaşa, Yeni Malatyaspor, Tepecikspor, İnegölspor ve Nazilli Belediyespor'da da top koşturdu. 2. Lig'de 157 karşılaşmada 14 gol kaydeden tecrübeli ön libero, 3. Lig'de ise 88 müsabakada 9 kez rakip fileleri sarstı. Deneyimli krampon ilk yarıda Hatayspor formasıyla 15 lig, 1 de kupa randevusunda 2 defa gol sevinci yaşadı. Altay, ara transferde Sivas Belediyespor'dan kaleci Serkan ve Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Murat'la anlaşmıştı.

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