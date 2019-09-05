Altay ve Yeşilova el ele

İZMİR, () - İZMİR futbolunda yetiştirici kimlikleriyle ön plana çıkan iki köklü kulüp TFF 1. Lig'deki Altay ve Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Bornova Yeşilova yeni sezon öncesi yaptıkları güçbirliği anlaşmasını törenle imzaladı. Siyah-beyazlılar, U21 Ligi'nin Futbol Federasyonu tarafından sonlandırılmasıyla yeni sezonda Yeşilova'ya genç oyuncu desteği verecek. Oluşturulacak takım, Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Altay-Yeşilova adıyla mücadele edecek. İki kulüp arasındaki güçbirliği protokolü, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü'nde imzalandı.

Protokole Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Yeşilova Başkanı Akın Küçükoğulları imza atarken törene CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, yöneticiler, Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Aybars Akoğlu, Yeşilova yönetimi, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay, Bornova Kulüpler Birliği Başkanı Murat Keser, Altay formasıyla sembol olmuş çok sayıda eski futbolcu, yönetici ve Bornovalı spor adamları başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Törende İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde örnek bir projenin gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye'de futbolun oynadığı ilk yer olan Bornova'da böyle bir anlaşmanın yapılması bizleri gururlandırıyor. Altay ve Yeşilova'nın birlikte yol yürüyecek olması, Bornova, İzmir ve Türk futbolu için çok anlamlı. Bu birliktelik hepimizin geleceğe umutla ve heyecanla bakmasına neden oluyor" dedi.

Bornova Belediye Başkanı İduğ, Bornova'nın büyük bir futbolcu kaynağı olduğunu ifade etti. Başkan İduğ, "Bizim amacımız İzmir futbolunu eski günlerine geri döndürmek. Bunun için Altay, Göztepe ve Altınordu gibi kulüplerin ilçelerde pilot takımları olmalı" diye konuştu.

Kulüp başkanları da güçbirliğinin iki kulübe de yararlı olacağını dile getirdi.

ALTAY'DA KRAL SUSKUN BAŞLADI

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftada hanesine 4 puan yazdıran Altay'ın geçen sezon gol kralı olan forveti Marco Paixao, 2019-20 sezonunda suskun kaldı. Altay'daki ilk senesinde 33 maçta 29 gol atarak kulüp tarihine geçen 34 yaşındaki Portekizli, sezon başı kampında yaşadığı sakatlığın da etkisiyle maratona istediği gibi başlayamadı. Geçen sezon ilk 3 maçta 4 gol atmaya başaran 36 yaşındaki futbolcu bu sene ise Ümraniyespor, İstanbulspor ve Balıkesirspor maçlarını boş geçti. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Paixao'nun çok kaliteli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Milli arada oyuncumuz tamamen toparlanacak ve gollerine kaldığı yerden devam edecektir. Kendisine çok güveniyoruz" diye konuştu.