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Altay ve Denizlispor evinde, Altınordu deplasmanda

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de 2018-19 sezonuna Ege ekipleri Altay ve Denizlispor evinde, Altınordu ise deplasmanda başlayacak.  Lige 7 yıl sonra dönen Altay, 10-13 Ağustos tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçında Ümraniyespor'u...

Altay ve Denizlispor evinde, Altınordu deplasmanda

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de 2018-19 sezonuna Ege ekipleri Altay ve Denizlispor evinde, Altınordu ise deplasmanda başlayacak. 
Lige 7 yıl sonra dönen Altay, 10-13 Ağustos tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçında Ümraniyespor'u konuk edecek. Ev sahibi ekibin geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Altaylı taraftarlar stada alınmayacak. Denizlispor iç sahadaki Gazişehir Gaziantep, Altınordu ise deplasmandaki Balıkesirspor Baltok karşılaşmalarıyla sezona start verecek. 
Altınordu, 4'üncü haftadaki ilk Ege derbisinde Denizlispor'u konuk edecek. Altay-Denizlispor arasındaki Ege derbisi 10'uncu haftada, Altay ile Altınordu arasındaki İzmir derbisi ise 14'üncü haftada oynanacak. Ligde ilk yarı Altınordu-Giresunspor, Denizlispor-İstanbulspor ve Elazığspor-Altay arasında yapılacak 17'nci hafta maçlarıyla son bulacak. Ligde ilk yarı 23 Aralık'ta bitip 20 Ocak 2019'da başlayacak. Sezon ise 19 Mayıs'taki son hafta mücadeleleriyle bitecek.
 

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