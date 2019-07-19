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Altay ve Akhisarspor ilk hafta içeride

İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Ligde Ege temsilcilerinden Altay ve Akhisarspor, 16-18 Ağustos hafta sonunda start alacak sezona...

Altay ve Akhisarspor ilk hafta içeride

İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Ligde Ege temsilcilerinden Altay ve Akhisarspor, 16-18 Ağustos hafta sonunda start alacak sezona iç sahada başlarken Altınordu ile Menemenspor ise gurbette ter dökecek. İlk hafta Altay-Ümraniyespor, Akhisarspor-Adanaspor, Hatayspor-Altınordu ve Giresunspor-Menemenspor maçları oynanacak.
Akhisarspor ile Altınordu, sezonun 3'üncü haftasında Akhisar'daki Ege derbisinde rakip olacak. Akhisar, sonraki hafta ise Menemenspor deplasmanına çıkacak. Sezonun ilk İzmir derbisi, 8'inci haftada Altınordu ile Altay arasında Bornova Stadı'nda oynanacak. Altay ile Menemenspor, sonraki hafta Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk yarısının sonu 17'nci hafta ise Altınordu ile Menemenspor arasındaki İzmir derbisine sahne olacak.

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