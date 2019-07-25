Altay transferde gaza bastı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, Afyon'da başlayan ikinci etap çalışmalarıyla birlikte transferde gaza bastı.

İlk etapta Alanyaspor'dan genç golcü Hakan Demir ve Denizlispor'dan deneyimli ön libero Deniz Vural'la el sıkışan siyah-beyazlılar, Uşakspor'dan ön libero Rıdvan Özdemir ve Samsunspor'dan sağ bek Erhan Çelenk'in ardından kamptan ayrılan kaleci Onurcan'ın yerine Çaykur Rizespor'dan 27 yaşındaki kaleci Cihan Topaloğlu'nu kadrosuna kattı. İzmirli file bekçisi son 2 sezonda yalnızca 3 müsabakada görev aldı.

YUNAN GOLCÜ KAMPTA

Siyah-beyazlılar, yabancı oyuncu konusunda da atağa kalktı. İlk etaptan bu yana takımla çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Adamu Alhassan'a sözleşme imzalatma kararı alan Altay, 20 yaşındaki Yunan golcü Nikolaos Sampanidis'i de denemeye aldı. Nijerya U20 Milli Takımı'nda oynayan Alhassan'ın transferi için ülkesindeki kulübünden evrak bekleyen İzmir temsilcisi, Yunanistan U20 Milli Takımı'nda görev alan Sampanidis için son kararı kamp sonunda verecek. Altay'ın kadrosunda geçen sezondan 5 yabancı oyuncu bulunuyor.

MENEMEN VE BURSASPOR'LA ÖZEL MAÇ

Altay, Afyon kampındaki ikinci hazırlık maçında cumartesi günü Menemenspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 31 Temmuz Çarşamba günü ise Bursaspor'la özel sınava çıkacak. Kamptaki ilk hazırlık maçında Denizlispor'a 3-1 yenilen Altay, yeni sezon öncesi İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayacak Folkart TSYD Ege Dostluk Kupası'nda boy gösterecek.