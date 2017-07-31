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Altay transfer için beklemede

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay'da transferde şu ana kadar 7 futbolcuyla anlaşan yönetim, oynanacak hazırlık maçları sonrası kadroya takviye yapılıp yapılmamasına karar verecek. İlk sınavında Kartepe kampında Gölcükspor'u...

Altay transfer için beklemede
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay'da transferde şu ana kadar 7 futbolcuyla anlaşan yönetim, oynanacak hazırlık maçları sonrası kadroya takviye yapılıp yapılmamasına karar verecek.
İlk sınavında Kartepe kampında Gölcükspor'u 1-0 mağlup eden siyah beyazlılar, yeni sezon öncesi 4 özel müsabakaya daha çıkacak. Bu karşılaşmalarda eksik görmeleri halinde transferin gündeme gelebileceğini belirten Sportif Direktör Özden Töraydın, "Alternatifli bir kadromuz var ancak takımı daha net görmeliyiz" dedi.
Hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Altay, cumartesi günü Turgutlu'da, Turgutluspor'la oynayıp, 7 Ağustos Pazartesi günü Afyon'da kampa girecek. Altay, 11 günlük kampta Yeni Orduspor ve Afjet Afyonspor'un yanı sıra bir takımla daha karşı karşıya gelecek.
Siyah beyazlılar, Bandırma'dan sol bek Serkan, Konyaspor'dan ön libero Maksut, Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'dan ön libero Fatih, Keçiörengücü'den forvet Yıldıray ve kaleci Egemen, Sivasspor'dan stoper İbrahim ve Çiğli Belediyespor'dan kaleci Can'ı renklerine bağladı.


 

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