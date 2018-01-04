Altay Teknik Direktörü Taşdemir: "Taraftarla takım arasında sinerji eksikliği var"

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da teknik direktör İsmet Taşdemir, taraftarlarla takım arasında sinerji eksikliği olduğunu söyledi.İlk yarının son 2 haftasında göreve gelen teknik adam geçen sezon Ankaragücü'nde yakaladıkları sinerjiyle şampiyon olduklarını belirterek, "Buraya yeni geldim, 2 maça çıktım. Altay çok büyük bir camia biliyorum ama bir şeylerimiz eksik. Taraftarla uyumumuz eksik. Bunu stadyum işine bağlıyorum. Atatürk Stadı'nda taraftarımızla bütünleşemiyoruz. Seyircimizin desteğini arkamıza alacağımız daha küçük bir stada ihtiyacımız var. Sinerji yakalarsak bu bizi şampiyon yapar" dedi.Yeni yapılan Tire Stadı'nın alternatiflerden biri olduğunu ifade eden Taşdemir, "Ben gidip Tire'yi gezdim. Atmosferi ve ambiyansı iyi bir stadyum yapılmış. İzmir merkeze uzaklığı 1 saat olabilir ancak orada bizi izleyen taraftar da keyif alacaktır. Atatürk Stadı'nda 10 bin kişi de bağırsa ses duyulmuyor, Tire'de 2 bin kişi bağırdığı zaman keyifli bir ortam oluşur. Tabii ki bunu bazı merciler kabul eder ve taraftarımız uygun görürse. Menemen de olabilir. Başka çözüm de üretilir. Ancak Atatürk Stadı bizim için dezavantaj olur" diye konuştu. "Takımla uyum sorun yaşamadım aynı dili konuşuyoruz" diyen Taşdemir, hedefin şampiyonluk olduğunu belirtti. Altay, yarın ikinci hazırlık maçında saat 17.00'de Hatayspor'la karşılaşacak.ALSANCAK STADI MÜJDESİAltay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Sportif Direktör Özden Töraydın ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, inşaatı süren 15 bin kişilik Alsancak Stadı konusundaki isteklerini iletmek üzere Ankara'da yüklenici firma yetkilileri ve mimarlarla bir araya geldi. Stadın 2019 Ocak ayına yetiştirileceğini belirten Sportif Direktör Töraydın, "Daha önce alanın darlığı nedeniyle iptal edilen kale arkası tribünü yeniden projeye eklendi. Üç tribün ve cadde bölümündeki binanın üzerine yekpare çatı yapılacak. Stadın siyah-beyaz olması için malzeme siparişleri de verilecek" dedi. Kapılarını 2014'te kapatıp 2015'te yıkılan stadın inşaat ruhsatı, projenin İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği'ne aykırı olduğu gerekçesiyle Konak Belediyesi'nden çıkmayınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurulmuştu. Statta zemin iyileştirme ve altyapı çalışmaları yapılıyor.

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