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Altay teknik direktörü Biçer: "Şampiyonluk uzak değil"

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1inci Grup'ta evinde Manavgatspor'u 4-1 yenerek 2'nci sıraya yükselen Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, "Kalan 10 haftada gerçek gücümüzü sahaya yansıttığımız taktirde şampiyonluk uzak değil"...

Altay teknik direktörü Biçer: "Şampiyonluk uzak değil"
SPOR Toto 3'üncü Ligi 1inci Grup'ta evinde Manavgatspor'u 4-1 yenerek 2'nci sıraya yükselen Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, "Kalan 10 haftada gerçek gücümüzü sahaya yansıttığımız taktirde şampiyonluk uzak değil" dedi.
Ligde 14 haftadır yenilmediklerini ve lider Sancaktepe Belediyespor'la aralarındaki puan farkını 16'dan 2'ye düşürdüklerini hatırlatan Cüneyt Biçer, "Yıllardır Süper Lig hasreti çeken kentimizin asırlık kulüplerinin elde edecekleri her başarı İzmir'in gururu olacaktır" dedi.
Bir üst lige ilk etapta en kötü ihtimalle play off'tan yükselmeyi hedeflediklerini; ancak gelinen durumda direkt şampiyonluğun da yakın olduğunu anlatan Cüneyt Biçer, kalan 5 deplasman maçında Altaylı taraftarları, evlerindeki 5 randevuda ise tüm İzmirli sporseverleri yanlarında görmek istediklerini söylerken şöyle devam etti:
"Altay taraftarının potansiyeli çok iyi bilen, camianın içinden biriyim. Özellikle iç sahada 12. adamın desteği çok önemli. Büyük taraftarımızı artan sayılarla tribüne davet ediyoruz."

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