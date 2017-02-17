Altay teknik direktörü Biçer oğlu Altay'ı izledi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup takımı Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, eşi Meral ve küçük oğlu Altuğ'la birlikte altyapıda forma giyen büyük oğlu Altay'ın da eğitim gördüğü Bornova'daki futbol okulunu ziyaret edip çalışmaları izledi.

FOTOĞAF ÇEKTİRDİ

Mahmut Gözüaçık yönetimindeki Altınordu Futbol Okulu'nun başındaki Mahmut Gözüaçık'la birlikte Altay'a transfer olan 7 yaşındaki Altay Biçer, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki futbol okulunda, geleceğin yıldızı olabilmek için ter döküyor. Cüneyt Biçer, ziyarette 5000 öğrenci arasında yer alan minik futbolcularla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada siyah beyazlı yönetim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) futbol okulu açmak için harekete geçti. Türkiye çapında 12 il ve 60 farklı merkezde yaklaşık 8000 öğrenciye eğitim veren siyah beyazlıların açmayı planlanan okul için temasları sürdürdüğü belirtildi. Altyapıdaki yeni yapılanmanın çok önemli olduğunu belirten teknik direktör Cüneyt Biçer, "Yurdun dört bir yanında 8 bin çocuk, Altay formasıyla futbol eğitimi alıyor. Ortada ciddi bir emek var ve bu bize gurur veriyor. Bu çalışmaların meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum" dedi.

NECDET SEVİNCİ

Pazar günü deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor'u yenerek 3'te 3 yapmak isteyen Altay'da sağ bek Necdet'in iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi. Adalesindeki sakatlık nedeniyle hafta içinde Erzin Belediyespor'a karşı forma giyemeyen Necdet'in, Van'a götürüleceği ve büyük ihtimalle takımdaki yerini alacağı açıklandı.

Orta saha oyuncusu Halil Yılmaz ve sol bek Yiğit'in cezalarının sona ermesiyle tedavisi süren forvet Hüsamettin dışında eksiklerinin kalmadığını belirten Cüneyt Biçer, "Genel anlayışımız kaybetmeden kazanmak. Van ekibi, play off yarışındaki rakiplerimizden. Çok kritik bir maça çıkacağız, hedefimiz İzmir'e galibiyetle dönmek" dedi.

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