Altay Teknik Direktörü Avcı: "Sezon öncesi erken forma gireriz"

İZMİR, ()

Transfer döneminde son olarak Erzurumspor'dan stoper Erman Bulucu ve Gazişehir'den sol bek Özgür Özkaya'yı renklerine bağlayan Altay'da teknik direktör Alper Avcı, sezona iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar kampında Balıkesirspor'la özel maçta karşılaştıklarını hatırlatan Avcı, "Müsabaka 1-1 sona erdi. Ancak skordan çok bizim sahaya neler yansıttığımız önemli. Afyonkarahisar'da taktiksel çalışıyoruz, ciddi hazırlık maçları yapıyoruz. Yeni bir takım olmamıza rağmen sistemimiz oturuyor. Sezon öncesi erken forma gireriz" dedi.

Bursaspor ve Balıkesirspor karşılaşmalarında ümit verici bir görüntü oluşturduklarını anlatan Alper Avcı, "Burada 2 karşılaşma daha yapacağız. Ardından Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Turnuvası'na katılacağız. Fiziksel anlamda beklediğimizden erken form tutacağımıza inanıyorum. Çok kaliteli ve nokta transferler yaptık. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na vey yönetimimize çok teşekkür ediyorum Oynanacak karşılaşmalara göre belki bir takviye daha gerçekleştirebiliriz. Takımızın kimyasını bozmayacak, bize direkt fayda sağlayacak oyuncu alabiliriz" yorumunu yaptı.