Altay taraftarları İzmir'de meşalelerle kutlama yaptı

İzmir'in köklü futbol kulüplerinden Altay, Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için Antalya'da Kocaelispor ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona ererken, penaltı atışlarında 6-5 kazanan Altay 2. Lig'e yükseldi. Maçın sona ermesinin ardından İzmir'deki Altay taraftarları, Spor Toto 2. Lig'e yükselen takımlarının başarısını kutlamak için Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakarak takımlarının marşlarını okuyan taraftarlar geç saatlere kadar eğlendi. Taraftarlar yaptıkları kutlamanın ardından olaysız dağıldı.
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