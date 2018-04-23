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Altay takım otobüsünde yangın 

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, Altay Spor Kulübü'ne ait takım otobüsü yandı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.  Olay, bugün akşam saatlerinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri yakınlarında meydana...

Altay takım otobüsünde yangın 
İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, Altay Spor Kulübü'ne ait takım otobüsü yandı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. 
Olay, bugün akşam saatlerinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Altay Spor Kulübü'ne ait park halindeki takım otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemelerde olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı belirlenirken, otobüsü kullanılmaz hale geldi.
Tlfş şdusıyd ydhfşlr sıvdldkd şfpfı polis, otobüsünün kundaklanmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak geniş çaplı soruşturma başlattı.  

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