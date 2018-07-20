Altay sol bek Özgür'ü aldı

İZMİR, ()

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'da kamp yapan Altay, geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te forma giyen sol bek Özgür Özkaya'yla anlaştı.

Siyah-beyazlılar, dış transferde 10'uncu futbolcuyla el sıkışmış oldu. Sportif Direktör Özden Töraydın'la bir araya gelen Özgür 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Futbola başladığı Beşiktaş'ta profesyonel olan 30 yaşındaki defans oyuncusu Karagümrük, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Konyaspor ve Boluspor'da görev aldı. 1. Lig kariyerinde 82 müsabakaya çıkan Özgür, rakip fileleri 3 gol attı. Altay, daha önce Gazişehir'den sağ bek Yasin Palaz'ı da transfer etmişti.