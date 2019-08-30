Altay siftah peşinde
İZMİR, () - TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a yenilip geçen hafta İstanbulspor'la berabere kalan Altay yarın evinde Balıkesirspor'la puan mücadelesine çıkacak. İzmir Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 21.45'te...
İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a yenilip geçen hafta İstanbulspor'la berabere kalan Altay yarın evinde Balıkesirspor'la puan mücadelesine çıkacak. İzmir Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
Siyah-beyazlılarda sakat orta saha Oğuzhan dışında eksik bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün ve misafir tribün 15 TL olarak belirlendi. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Balıkesirspor'un iyi bir rakip olduğunu ancak sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Karafırtınalar, "Taraftarımızın desteği ile ilk galibiyetimize imza atacağız. Takımıma inanıyorum. İlk 2 haftada kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.
Altay'ın muhtemel on biri şöyle;
"Emre - Murat, Abdulkerim, Gençer, Özgür, Deniz, Tatos, Putsila, Leandrinho, Kappel, Paixao"
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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