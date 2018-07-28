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Altay, Senegalli oyuncuyu İzmir'e davet etti

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, dış transferde Senegalli orta saha oyuncusu Mohamed Habib Daf'a kanca attı. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki futbolcuyu İzmir'e davet etti. Son olarak Portekiz'de Boavista forması giyen Senegalli futbolcunun...

Altay, Senegalli oyuncuyu İzmir'e davet etti

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, dış transferde Senegalli orta saha oyuncusu Mohamed Habib Daf'a kanca attı. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki futbolcuyu İzmir'e davet etti.
Son olarak Portekiz'de Boavista forması giyen Senegalli futbolcunun beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Belçika'da Anderlecht U19 takımında forma giydikten sonra Sporting Charleroi ve White Star takımlarında oynayan Habib Daf, Portekiz'de Gafanha ve Boavista'da top koşturdu. Daf, bir dönem Senegal Milli Takımı'nda da görev aldı. Altay, oyuncu ile anlaşması halinde 6'ncı yabancı transferini yapmış olacak.

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