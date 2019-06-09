Altay Sedat'ı istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefleyen Altay, dış transferde Beşiktaşlı kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü gündemine aldı.

İzmir temsilcisi geçen sezon Balıkesirspor Baltok'ta kiralık oynayan 23 yaşındaki futbolcuyu satış opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 2016 yılında Beşiktaş'ta profesyonel olan Sedat, Beşiktaş formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez şans buldu. Son 2 sezonda Balıkesirspor'da ligde 61 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 10 kez rakip fileleri sarstı. Sedat Şahintürk, 1 kez de Ümit Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı terletti.