Altay-SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Fatih Karatağ (xx), Emre Doğu (xx)

ALTAY: Egemen (xx) - Mustafa (x), Hayrullah (xx), Murat Türkkan (xx), Serkan (x), Ferhat (xx), Atakan (xx), Maksut (x) (Dk. 61 Fatih x), Doğan (x), İbrahim Akın (x) (Dk. 55 Furkan x), Muharrem Ozan (xx) (Dk. 83 Murat Uluç x)

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (xx) - Davut (xx), Gurur (x), Müslüm (x) (Dk. 76 Salim x), Osman (xx), Enis (x) (Dk. 46 Ahmet x), Soner (xx), Caner (xx), Oğuzhan (xxx), İsmet (xxx), Menderes (x) (Dk. 76 Tekin x)

GOLLER: Dk. 14 (Pen) Doğan (Altay), Dk. 84 İsmet (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Serkan (Altay), Gurur, İsmet, Oğuzhan, Caner (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Altay, evinde SBS İnşaat Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı. Takipçisi Gümüşhanespor'un puansız kapattığı haftada eline geçen fırsatı değerlendiremeyen İzmir ekibi 50 puana ulaşırken, konuk takım puanını 37'ye çıkardı. Altay'ın golünü 14'üncü dakikada penaltıdan Doğan, Kırklarelispor'un golünü ise 84'üncü dakikada İsmet attı.

4'üncü dakikada soldan Kırklareli ceza sahasına giren Maksut'un yerden vuruşunda kaleci Alişan'ın çeldiği topu savunma son anda uzaklaştırdı.

13'üncü dakikada Altay'ın kazandığı kornerden gelen topta ceza sahasında Gurur, Muharrem Ozan'ı çekerek indirdi. Hakem İlker Yasin Avcı penaltı noktasını gösterdi. 14'üncü dakikada topun başına geçen Doğan plase bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

27'nci dakikada konuk ekibin geliştirdiği kontratakta soldan Osman ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Menderes kötü bir kafa vuruşuyla fırsatı değerlendiremedi.

45+1'inci dakikada soldan Maksut'un yerden pasında Muharrem Ozan kale önünde kayarak vurdu, kaleci gole izin vermedi. İlk yarı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada Altaylı Ferhat yaklaşık 25 metreden sert vurdu. Kaleci Alişan topu iki hamlede kontrol etti.

77'nci dakikada Kırklarelispor cea sahasında topla buluşan Furkan'ın yarım vole vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

81'inci dakikada Altaylı Muharrem Ozan'ın sağ çaprazdan yerden şutunda kaleci uzanarak topa sahip oldu.

84'üncü dakikada Altay ceza sahasında topla buluşan İsmet sol çaprazdan köşeye düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)