Altay şampiyon oldu ama yine yasaklı

SPOR Toto 2'nci Lig'e yükselen Altay'da futbolcular ve siyah beyazlı camia, 15 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşarken gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan yönetim, yine transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Sezon başında yasağı kaldırmak için 1.6 milyon TL, devre arasında ise yaklaşık 100 bin TL ödeme yaparak 2 transfer döneminde kadroya önemli takviyeler yapan siyah beyazlıların, yeni gelen dosyalarla şimdiden 900 bin TL kesinleşmiş transfer yasağı borcu oluştuğu belirtildi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan gelecek diğer dosyalarla birlikte rakamın 1.5 milyon TL'ye ulaşabileceği ifade edildi.

Olağan kongre tarihini 18-25 Mayıs olarak belirleyen Altay'da yeniden aday olmaya hazırlanan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, sportifdDirektör Özden Töraydın'dan yeni sezon hazırlıklarına başlamasını istedi. Tek liste ile gerçekleşmesi beklenen kongrede Ekmekçioğlu'nun yeniden seçilmesi durumunda Töraydın'ın ilk görüşmeyi, teknik direktör Cüneyt Biçer'le yapacağı belirtildi.

Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Cüneyt Biçer'den rapor alındıktan sonra yola devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Mevcut kadrosunun büyük bölümünü korumayı planlayan Altay, transfer tahtası açılırsa en fazla 7 takviye yapacak.

KUTLAMA YARIN GÜNDOĞDU'DA

Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup play off finalinde Kocaelispor'u penaltılarla 6-5 yenerek kupayı müzesine götüren Altay'ın, bugün gerçekleşmesi beklenen şampiyonluk kutlamaları, yarına ertelendi. Siyah beyazlı ekibi dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayıp, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bağrına basan taraftarlar, yarın Gündoğdu Meydanı'nda coşacak. Futbolcuların tesislerden harekete geçecek üstü açık otobüsle saat 19.14'te Alsancak Stadı önüne gelip, daha sonra kortej eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na yürümesi planlandı. Meydanda görkemli kutlamalar yapılacağı bildirildi.