Altay puan farkını 6'ya indirdi

Altay, Cizre deplasmanı öncesi, skor üstünlüğü yakalayıp beraberliğe razı olduğu Gölcükspor, Tekirdağspor ve Ankara Demirspor randevularında kaybettiği 6 puanla zirveye ortak olma şansını yitirdi. Siyah beyazlılar bu müsabakalarda skor avantajını korumuş olsaydı, lider Sancaktepe ile 45 puanı paylaşacaktı. Altay'da sarı kart cezalısı durumuna düşen sol bek Yiğit, çarşamba günü iç sahada oynanacak Erzin Belediyespor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.
Altay, Cizre deplasmanı öncesi, skor üstünlüğü yakalayıp beraberliğe razı olduğu Gölcükspor, Tekirdağspor ve Ankara Demirspor randevularında kaybettiği 6 puanla zirveye ortak olma şansını yitirdi. Siyah beyazlılar bu müsabakalarda skor avantajını korumuş olsaydı, lider Sancaktepe ile 45 puanı paylaşacaktı. Altay'da sarı kart cezalısı durumuna düşen sol bek Yiğit, çarşamba günü iç sahada oynanacak Erzin Belediyespor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.