Altay puan farkını 6'ya indirdi

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Cizrespor'u 3-0 mağlup ederek 3 haftalık hasretine nokta koyan 39 puanlı Altay, haftanın en kârlı takımı oldu. Lider Sancaktepe Belediyespor ve 2'nci sıradaki Kocaelispor'un rakiplerine yenildiği 24'üncü haftada 9 puan değerinde bir zafere imza atan siyah beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, görevde olduğu süreçte yenilgi yüzü görmezken, 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlikle 2 puan ortalaması yakaladı.

Altay, Cizre deplasmanı öncesi, skor üstünlüğü yakalayıp beraberliğe razı olduğu Gölcükspor, Tekirdağspor ve Ankara Demirspor randevularında kaybettiği 6 puanla zirveye ortak olma şansını yitirdi. Siyah beyazlılar bu müsabakalarda skor avantajını korumuş olsaydı, lider Sancaktepe ile 45 puanı paylaşacaktı. Altay'da sarı kart cezalısı durumuna düşen sol bek Yiğit, çarşamba günü iç sahada oynanacak Erzin Belediyespor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.