Altay potadan çıktı
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1. Lig'de üst üste 2 mağlubiyet alan Altay, iki hafta önce 4. sıradayken şimdi Play-Off hattının dışına çıktı. Art arda Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor'a (D) yenilerek ilk 6'daki yerini kaybeden...
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de üst üste 2 mağlubiyet alan Altay, iki hafta önce 4. sıradayken şimdi Play-Off hattının dışına çıktı. Art arda Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor'a (D) yenilerek ilk 6'daki yerini kaybeden 15 puanlı siyah-beyazlı takımın zirveyle arasındaki puan farkı 2'den 5'e yükseldi. İki haftadır bekledikleri sonuçları alamadıklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Bu puan kayıplarını telafi etmek için Fatih Karagümrük ve Akhisarspor maçlarını kazanmalıyız" dedi.
Şampiyonluk hedefinden sapmadıklarını ifade eden Özden Töraydın, "Her takım puan kaybediyor. Zirveyle aramızda çok büyük bir puan farkı yok. Fırsatı kullanamadık. Bu hafta evimizde oynayacağımız Karagümrük maçının önemi iyice arttı, çünkü rakiplerimizden biriyle oynayacağız. Kazanıp milli maç arasına moralli gireceğimize inanıyorum. Hedeften şaşmayacağız. Takımımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Sezon sonunda hedefe ulaşacağımızdan eminim" diye konuştu.
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|-2
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