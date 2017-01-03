Altay Muhammed ve Murat'la prensipte anlaştı

Altınordu'da bu sezon ligde forma şansı bulamayan, kupada ise 1 kez oynayan gurbetçi Muhammed'i, özellikle Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in kadrosunda görmek istediği belirtildi. 2014-15'te Denizlispor'a transfer olan 21 yaşındaki Muhammed, TFF 1'inci Lig'de 8 maçta 1 gol kaydederken, kupada toplam 4 defa oynadı. Anadolu Üsküdar'da profesyonel olan 33 yaşındaki Murat ise Gebzespor, Fethiyespor, Bugsaşspor, Tarsus İdmanyurdu, Hatayspor ve Kocaeli Birlikspor'da top koşturdu. FOTOĞRAFLI
Altınordu'da bu sezon ligde forma şansı bulamayan, kupada ise 1 kez oynayan gurbetçi Muhammed'i, özellikle Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in kadrosunda görmek istediği belirtildi. 2014-15'te Denizlispor'a transfer olan 21 yaşındaki Muhammed, TFF 1'inci Lig'de 8 maçta 1 gol kaydederken, kupada toplam 4 defa oynadı. Anadolu Üsküdar'da profesyonel olan 33 yaşındaki Murat ise Gebzespor, Fethiyespor, Bugsaşspor, Tarsus İdmanyurdu, Hatayspor ve Kocaeli Birlikspor'da top koşturdu. FOTOĞRAFLI