Altay, Menemen Belediyespor'u 5-1 yenerek TSYD 46. Folkart Ege Kupası'nı müzesine götürdü.
Altay - Menemen Belediyespor (EK FOTOĞRAFLAR)
Altay, Menemen Belediyespor'u 5-1 yenerek TSYD 46. Folkart Ege Kupası'nı müzesine götürdü.
05 Ağustos 2018 Pazar 23:31
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