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Altay-Menemen Belediyespor:  5-1

Onur ATIŞ / İZMİR, () STAT: Tire Tayfur Çiçek HAKEMLER:  Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Kürşathan Akın (xx), Uğur Önay (xx) ALTAY:  Emre (xx) - Yasin (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), Ivanov (xx) (Dk. 46 Erman x), Özgür (xx), Ferhat (xxx)...

Altay-Menemen Belediyespor:  5-1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Tire Tayfur Çiçek
HAKEMLER:  Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Kürşathan Akın (xx), Uğur Önay (xx)
ALTAY:  Emre (xx) - Yasin (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), Ivanov (xx) (Dk. 46 Erman x), Özgür (xx), Ferhat (xxx) (Dk. 46 Metin x), Aganovic (xx) (Dk. 63 Hüsamettin x), Atakan (xxx), Kappel (xx) (Dk. 46 İbrahim Akın xxx), Furkan (xx) (Dk. 46 Pedro xxx), Lopes  (xxx) (Dk. 46 Murat Uluç)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (x) (Dk. 72 Mertcan)- Okan (x) (Dk. 46 Deniz x), Taşkın (x) (Dk. 80 Talha), Mustafa (xx), Samet (x),Umut (x), Alberk (x), Mert (xx), Murat (x), Semih (x) (Dk. 67 Tayfun), Ali Özgün (xx) (Dk. 63 Vedat)
GOLLER: Dk. 19 Yasin, Dk. 23 ve Dk. 31 Lopes, Dk. 47 Pedro, Dk. 88 İbrahim Akın (Altay) - Dk. 51 Ali Özgün (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Atakan (Altay)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 46'ncı Folkart Ege Kupası'nı Menemen Belediyespor'u 5-1 yenen Altay kazandı. 
Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanan finalde Altay ilk yarıyı Yasin ve Lopes'in (2) golleriyle 3-0 önde kapattı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. Pedro 47'de skoru 4-0'a taşırken, Menemen Belediyespor 51'de Ali Özgün'le farkı 3'e indirdi. 88'de sahne alan  İbrahim Akın sonucu belirledi. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince Altay, TSYD Ege Kupası'nı havaya kaldırdı.

19'uncu dakikada Furkan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Yasin sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.
23'üncü dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan yapılan ortada savunma arasında topa çok iyi yükselen Lopes kafayla kaleci Amir'i avladı: 2-0.
31'inci dakikada Altay golleri üçledi.  Yasin'in pasına hareketlenen Lopes topu köşeye bıraktı: 3-0.
47'nci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Pedro plase vuruşla fileleri havalandırdı: 4-0.
51'inci dakikada Deniz'in çevirdiği topa kale dibinde dokunan Ali Özgün sarı-lacivertlilerin ilk sayısını kaydetti: 4-1.
73'üncü dakikada İbrahim Akın'ı sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
88'inci dakikada İbrahim Akın sonucu tayin etti: 5-1.
Altay rahat galibiyetin ardından kupayı müzesine götürdü.

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