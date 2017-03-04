Altay, Kütahyaspor deplasmanında

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son olarak evinde Manavgatspor'u 4-1 mağlup ederek lider Sancaktepe Belediyespor'un 2 puan gerisinde 46 puanla 2'nci sıraya yükselen Altay, yarın deplasmanda düşme hattındaki Kütahyaspor'la karşılaşacak. Dumlupınar Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Yasin Kol düdük çalacak.

Siyah beyazlılarda sakatlıktan çıkan forvet Hüsamettin riske edilmeyecek. Altaylı taraftarların kendilerine ayrılan 350 kişilik tribünü doldurması bekleniyor.

Takımın başında 14 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Kütahya deplasmanının zorlu geçeceğini belirterek, "Hafta içinde tüm çalışmalarımızı 3 puan için yaptık. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Takım savunmasını elden bırakmadan, disiplinli bir şekilde mücadele edeceğiz. Her rakibi ciddiye alıyoruz. Zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.