Altay, Kütahyaspor deplasmanında

Siyah beyazlılarda sakatlıktan çıkan forvet Hüsamettin riske edilmeyecek. Altaylı taraftarların kendilerine ayrılan 350 kişilik tribünü doldurması bekleniyor.
Takımın başında 14 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Kütahya deplasmanının zorlu geçeceğini belirterek, "Hafta içinde tüm çalışmalarımızı 3 puan için yaptık. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Takım savunmasını elden bırakmadan, disiplinli bir şekilde mücadele edeceğiz. Her rakibi ciddiye alıyoruz. Zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.