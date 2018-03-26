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Altay kritik virajlarda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Silivrispor'u 2-0 yenerek Gümüşhanespor'dan liderlik koltuğunu 1 hafta sonra averajla yeniden devralan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, telafisi olmayan haftalara...

Altay kritik virajlarda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Silivrispor'u 2-0 yenerek Gümüşhanespor'dan liderlik koltuğunu 1 hafta sonra averajla yeniden devralan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, telafisi olmayan haftalara girdiklerini söyledi.
Grupta hiçbir takımın 2 puan ortalaması yakalayamadığını belirten Töraydın, "En çekişmeli lig bizimki. Çetin bir yarış olacağını sezon öncesi de biliyorduk ancak bu kadarını tahmin etmemiştik. Liderle 7'nci sıradaki takım arasında sadece 6 puan fark var. Her takım birbirini yenebiliyor. Bu hafta Gümüşhanespor'un Pendikspor'la berabere kalması, Şanlıurfaspor'un Karşıyaka'yı son anda yenmesi bunu gösterdi" dedi.
Pazar günü deplasmanda oynayacakları Bandırmaspor maçının çok kritik olduğunu dile getiren Sportif Direktör Töraydın, "Rakibimiz Play-Off hattının bir basamak gerisinde, ancak kazanırlarsa şampiyonluk şanslarını sürdürecekler. Evimizde aldığımız Kırklarelispor beraberliği ve deplasmandaki Sakaryaspor mağlubiyetini Bandırmaspor'u yenerek telafi edebiliriz. Alacağımız galibiyet gelecek haftalara daha sağlıklı bakmamızı sağlayacak. Stresli ve hatanın telafisinin olmadığı haftalardayız. İzmir'e mutlaka 3 puanla dönmemiz lazım. Son 6 haftada lig her şeye gebe, her maç gerçekten çok zor geçecek" diye konuştu.

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